Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz

'HİÇ RAHATSIZ OLMUYORUM, AKSİNE HOŞUMA GİDİYOR'

Şarkıcının aynı zamanda stilisti de olan sevgilisi Sena Seçen, "Keremcem popüler biri... Kadın hayranlarının ilgisi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, "Hiç rahatsız olmuyorum. Aksine hoşuma gidiyor. Sonuçta hayranları. Mutlu oluyorum" yanıtını verdi.