Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki gün sevgilisi Sena Seçen ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü çift aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz - Resim : 1

Nişantaşı'nda stilist sevgilisi Sena Seçen ile görüntülenen Keremcem, ilişki yaşantısına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz - Resim : 2

'HİÇ RAHATSIZ OLMUYORUM, AKSİNE HOŞUMA GİDİYOR'

Şarkıcının aynı zamanda stilisti de olan sevgilisi Sena Seçen, "Keremcem popüler biri... Kadın hayranlarının ilgisi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, "Hiç rahatsız olmuyorum. Aksine hoşuma gidiyor. Sonuçta hayranları. Mutlu oluyorum" yanıtını verdi.

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Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz - Resim : 3

'KENDİNE GÜVENEN KADINDA KISKANÇLIK OLMAZ'

Keremcem ise "Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz. Karşılıklı güven var" diye konuştu.

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Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz - Resim : 4

"BEN HİÇ KONSERİME GEÇ ÇIKMADIM"

Madonna'nın New York'ta sahneye geç çıkması nedeniyle hayranlarının dava açması hakkında konuşan ünlü isim, "Tabii ki karşı dava açarlar. Türkiye'de üç saat geç çıksan bir şey olmaz. Ben hiç konserime geç çıkmadım" dedi.