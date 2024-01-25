Keremcem: Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz

Nişantaşı'nda stilist sevgilisi Sena Seçen ile görüntülenen Keremcem, ilişki yaşantısına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.
'HİÇ RAHATSIZ OLMUYORUM, AKSİNE HOŞUMA GİDİYOR'
Şarkıcının aynı zamanda stilisti de olan sevgilisi Sena Seçen, "Keremcem popüler biri... Kadın hayranlarının ilgisi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, "Hiç rahatsız olmuyorum. Aksine hoşuma gidiyor. Sonuçta hayranları. Mutlu oluyorum" yanıtını verdi.
'KENDİNE GÜVENEN KADINDA KISKANÇLIK OLMAZ'
Keremcem ise "Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz. Karşılıklı güven var" diye konuştu.
"BEN HİÇ KONSERİME GEÇ ÇIKMADIM"
Madonna'nın New York'ta sahneye geç çıkması nedeniyle hayranlarının dava açması hakkında konuşan ünlü isim, "Tabii ki karşı dava açarlar. Türkiye'de üç saat geç çıksan bir şey olmaz. Ben hiç konserime geç çıkmadım" dedi.