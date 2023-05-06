Kim Kardashian'ın elbisesine 50 bin tane inci kullanıldı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, bu yıl "Karl'ın Onuruna" temasıyla gerçekleşti. Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi.

Gecenin en dikkat çeken görünümlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Schiaparelli imzalı bir elbise tercih eden realite şov yıldızının üzerindeki incilerin sayısı ise çok konuşuluyo.

1000 SAAT SÜRDÜ, 50 BİNDEN FAZLA İNCİ KULLANILDI

Daniel Roseberry'nin tasarladığı elbisede 50 binden fazla incinin kullanıldığı ortaya çıktı. People'ın haberine göre, elbisenin yapımı ise 1000 saat sürdü.