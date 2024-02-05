Kirli Sepeti dizisinde ana kadrodan peş peşe 3 ayrılık

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan 'Kirli Sepeti' dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça beğeniliyor.
Dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana kadrosundan 3 oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Bu isimlerden biri Kahraman’a hayat veren Serkay Tütüncü…
Kirli Sepeti’nde İlkgül rolüne hayat veren Aleyna Özgeçen de projeye veda edecek.