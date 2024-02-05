Kirli Sepeti dizisinde ana kadrodan peş peşe 3 ayrılık

Pazar akşamlarının sevilen dizisi 'Kirli Sepeti'nin ana kadrosundan peş peşe 3 ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

1 / 5
Kirli Sepeti dizisinde ana kadrodan peş peşe 3 ayrılık - Resim : 1

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan 'Kirli Sepeti' dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça beğeniliyor.

2 / 5
Kirli Sepeti dizisinde ana kadrodan peş peşe 3 ayrılık - Resim : 2

Dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

3 / 5
Kirli Sepeti dizisinde ana kadrodan peş peşe 3 ayrılık - Resim : 3

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana kadrosundan 3 oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Bu isimlerden biri Kahraman’a hayat veren Serkay Tütüncü…

4 / 5
Kirli Sepeti dizisinde ana kadrodan peş peşe 3 ayrılık - Resim : 4

Kirli Sepeti’nde İlkgül rolüne hayat veren Aleyna Özgeçen de projeye veda edecek.