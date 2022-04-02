Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin erkek çocuğu olacak. Söylentilere göre bu ayın sonunda dünyaya gelecek olan çocuklarına koyacakları isim belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haberle bebek beklediklerini açıklayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Doğum sürecini Bodrum'da geçiren çift doğuma az bir süre kaldığı için İstanbul'a döndü. Stil danışmanı Başak Dizer ile eşi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dünyaya gelecek çocuklarının ismi belli oldu. 

8 aylık hamile olan Dizer'in çocuğuna vereceği isim 'Kurt' olacağı yönünde söylentiler var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çocuğuna 'Kurt' ismini koyacak.

DİZİDEN ESİNLENDİLER

İddiaya göre çocuklarına 'Kurt' ismini koyacak olan çift 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendi. Söylentilere göre 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ çocuğuna bu ismi verirken rol aldığı 'Kurt Seyit' karakterinden esinlendi. 

 

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