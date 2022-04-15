Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden müjdeli haber! Oğulları Kurt Efe dünyaya geldi

6 yıl önce Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. Çift bu sabah saatlerinde anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

KURT EFE DÜNYAYA GELDİ

2. Sayfa'nın haberine göre; Ulus'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğuma Kıvanç Tatlıtuğ da girdi. Ünlü oyuncu oğlunu gördüğü an gözyaşlarına hakim olamadı.

DİZER'DEN KARNI BURNUNDA POZLAR

Başak Dizer, dün sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yaptı. Doğuma sayılı günlet kala büyüyen karnıyla kamera karşısına geçe Dizer, paylaşımına "Seni beklerken" notunu düştü. Ünlü tasarımcıya beğeni ve yorum yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Başak Tatlıtuğ💧 (@basakdizer)'in paylaştığı bir gönderi

"O AYNI RÜZGAR GİBİ"

Geçtiğimiz haftalarda oğullarına 'Kurt Efe' adını koyacaklarını duyuran Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram'dan yayınlamıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü gönderi 600 binden fazla beğeni almıştı.