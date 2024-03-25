Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile sahilde çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Tatlıtuğ paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede? - Resim : 1

Gümüş’, ‘Menekşe ve Halil’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Ezel’, ‘Kuzey Güney’ ile ‘Aile’ gibi dizilerde sergilediği performansla birçok kişinin beğenisini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede? - Resim : 2

Oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede? - Resim : 3

 Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.  

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede? - Resim : 4

"BAK BAKALIM ANNEN İLE SANA DÜŞEN KALBİM NEREDE?"

Meslektaşlarının aksine Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü göz önünde bulundurmayı tercih etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu ile kumsalda çektirdiği bu fotoğrafını yayımladı. 40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü.