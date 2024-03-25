Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile sahilde çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Tatlıtuğ paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Gümüş’, ‘Menekşe ve Halil’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Ezel’, ‘Kuzey Güney’ ile ‘Aile’ gibi dizilerde sergilediği performansla birçok kişinin beğenisini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
Oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
"BAK BAKALIM ANNEN İLE SANA DÜŞEN KALBİM NEREDE?"
Meslektaşlarının aksine Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü göz önünde bulundurmayı tercih etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu ile kumsalda çektirdiği bu fotoğrafını yayımladı. 40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü.