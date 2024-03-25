Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?

Gümüş’, ‘Menekşe ve Halil’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Ezel’, ‘Kuzey Güney’ ile ‘Aile’ gibi dizilerde sergilediği performansla birçok kişinin beğenisini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu.