Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer: Kıvanç'ın oyunculuğuyla ilgili işine karışmam
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Başak Dizer eşinin oyunculuk performansı hakkında konuştu.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 2022 senesinin Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda bir dergiye özel açıklamalarda bulunarak, 8 yıl önce dünyaevine girdiği eşi Başak Dizer'e aşkını anlatmıştı.
"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi" diyen Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etmişti: "Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele."
Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer önceki gün ise Nişantaşı'ndaydı. Eşinin oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Dizer, "Eleştirilecek bir şey bulamıyorum."