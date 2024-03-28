Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Benden sana rahat yok!"
Kızıl Goncalar'ın 13. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar dizisinin yeni tanıtımında Levent'in Naim'e söylediği ''Benden Sana Rahat Yok!" sözleri damga vurdu.
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı 'Kızıl Goncalar' Pazartesi akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
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İkinci fragmanda, Doktor Levent Naim için "Bu adam bir canavar bana da karısına da iftira atıyor" diyor. Levent'i fanilerin orda gören Naim neden hala buralarda dolandığını soruyor. Leventte "Benden sana rahat yok" diyor.
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Bu sırada Zeynep annesinin sırtındaki yaraları görüyor. Daha sonra Cüneyd ve Zeynep Naim ve Nadire'yi birlikte basıyor.
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Suavi ise kararından dönmüyor ve gidiyor. Mira ve Levent gözyaşları içinde uğurluyor.