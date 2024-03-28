Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Benden sana rahat yok!"

Kızıl Goncalar'ın 13. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar dizisinin yeni tanıtımında Levent'in Naim'e söylediği ''Benden Sana Rahat Yok!" sözleri damga vurdu.

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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Benden sana rahat yok!" - Resim : 1

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı 'Kızıl Goncalar' Pazartesi akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. 

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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Benden sana rahat yok!" - Resim : 2

 İkinci  fragmanda, Doktor Levent Naim için "Bu adam bir canavar bana da karısına da iftira atıyor" diyor. Levent'i fanilerin orda gören Naim neden hala buralarda dolandığını soruyor. Leventte "Benden sana rahat yok" diyor.

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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Benden sana rahat yok!" - Resim : 3

Bu sırada Zeynep annesinin sırtındaki yaraları görüyor. Daha sonra Cüneyd ve Zeynep Naim ve Nadire'yi birlikte basıyor.  

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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Benden sana rahat yok!" - Resim : 4

Suavi ise kararından dönmüyor ve gidiyor. Mira ve Levent gözyaşları içinde uğurluyor. 

Kızıl Goncalar yeni fragmanı izlemek için tıklayınız 