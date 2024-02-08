Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Bu savaşta kimin yanında olduğuna dikkat et doktor'
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin altıncı bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Fragmanda Cüneyd'in doktor Levent'e söylediği ''Bu savaşta kimin yanında olduğuna dikkat et doktor' sözleri dikkat çekti.
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Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar'ın 6'ıncı bölümünden yeni fragman yayınlandı. 'Kızıl Goncalar', yeni bölümüyle 12 Şubat Pazartesi saat 20.00’de Fox'ta izleyici ile buluşacak.
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Fragmanda Mira ve Zeynep birbirlerinin doğum gününü kutluyor. Aynı zamanda Müyesser Cüneyd'e "Biz seni gözetiyoruz sen de bizi gözeteceksin doktorların diline düşürmeyeceksin" diyor.
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Cüneyd de Müyesser'e "Anneme yaptığınız gibi mi" diye cevap veriyor.
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Bu sırada faniler doktor Levent'in evine gidiyor ve Cüneyd'in doktor Levent'e söylediği ''Bu savaşta kimin yanında olduğuna dikkat et doktor' sözleri dikkat çekiyor.