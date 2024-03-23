Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Levent Alkanlı kim, karının telefonunda adı var''
Senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in yazdığı, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin 12. bölümünden 2. fragmanda yayınlandı. Fragmana ''Levent Alkanlı kim, karının telefonunda adı var'' sözleri damga vurdu.
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı, NOW Tv'nin Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın 12. bölümünden 2. fragmanda yayınlandı.
Fragmanda Levent'in Meryem'e verdiği telefonu Nadire evde buluyor. Naim'e gidip ''Levent Alkanlı kim, karının telefonunda adı var'' diyor. Bunun üzerine de Levent'in evine giden Naim orada Meryem'i görüyor.
Mira ise evi terk edip Zeynep'in evine gidiyor. Orada ıhlamur bardağını gören Cüneyd, Zeynep'e oruç zorluyor mu diye soruyor.
KIZIL GONCALAR 11. BÖLÜM ÖZETİ
Suavi’yle görüşmesinden mutlu ayrılan Zeynep halen Cüneyd’e kırgın olsa da Cüneyd, hakkına girdiği kızın gönlünü almak için çare aramaya başlar. Bu yolda kendi evliliğini yürütmekte zorlanan Levent’ten ona yol göstermesini isteyecektir. Ancak Levent ikilinin birlikteliğinden habersizmiş gibi davranmak zorundadır.