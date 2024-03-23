Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Levent Alkanlı kim, karının telefonunda adı var''

KIZIL GONCALAR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Suavi’yle görüşmesinden mutlu ayrılan Zeynep halen Cüneyd’e kırgın olsa da Cüneyd, hakkına girdiği kızın gönlünü almak için çare aramaya başlar. Bu yolda kendi evliliğini yürütmekte zorlanan Levent’ten ona yol göstermesini isteyecektir. Ancak Levent ikilinin birlikteliğinden habersizmiş gibi davranmak zorundadır.