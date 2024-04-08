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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Sen artık bir saniye bile evli kalamazsın!"
NOW Tv'nin Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Levent'in Meryem'e söylediği ''Sen artık bir saniye bile evli kalamazsın!" sözleri damga vurdu.
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar 14. bölümüyle 15 Nisan Pazartesi saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
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Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Meryem üzerine kuma geldiğini söylerken, Levent de Meryem'e ''Sen artık bir saniye bile evli kalamazsın!" dedi.
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Müyesser Sadi Hüdayi’ye Meryem’in imtiyazını sorgulamaya başladı. Bir de Mira ve Zeynep’in bebeklik battaniyesinin yeni fragmanda görünmesi acaba kardeş olacaklarını öğrenecekler mi sorusunu akıllara getirdi.