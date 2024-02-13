Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Benim tek derdim kızımı kurtarmak"
Yeni adı ile NOW kanalının pazartesi klasiği haline gelen dizisi Kızıl Goncalar heyecan dolu bir bölümle daha izleyenleriyle buluştu. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla, heyecanı da iki katına çıkardı. Fragmana 'Meryemin 'Benim tek derdim kızımı kurtarmak" sözleri damga vurdu.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, izleyicileri dün bir kez daha ekran başına kilitledi. Dünkü bölümde neler oldu göz atalım...
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Kızıl Goncalar 6. bölümde Suavi ve Levent, Zeynep'i göndermenin önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken Levent'le görüşmek isteyen Cüneyd, Suavi'nin hastalığını öğrenir.
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Cüneyd ve Sadi dergahtakileri yanına alarak sürpriz bir hasta ziyareti yapmaya karar verirler. Bu ziyaret Müyesser'e Levent ve Meryem'le ilgili şüphelerinin peşine düşme fırsatı verecektir.
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Öte yandan Can yüzünden başı dertten kurtulmasa da annesinin yokluğuna alışmaya başlayan Mira'yı tam da doğum gününde yeni bir şok beklemektedir.