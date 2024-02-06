Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Dünyada en zor imtihan evlat''
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi dün akşam 5. bölümü ile ekrandaydı. Yeni bölümünün bitmesinin ardından dizinin yeni fragmanı da yayınlandı. Fragmana Cüneyd'in ''Dünyada en zor imtihan evlat'' sözleri damga vurdu...
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Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, sevilen dizi Kızıl Goncalar bu hafta 5. bölümü ile izleyici karşısına çıktı.
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KIZIL GONCALAR 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Levent ve Meryem'in Zeynep'i yurt dışına çıkarma çabaları devam ederken Suavi'nin yaşadığı kaza her şeyi alt üst eder.
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Cüneyd'in buhranlı haline, Sadi Hüdayi hep beraber pikniğe gitme çaresi bulur. Piknikte Cüneyd'le Zeynep arasında ikisinin de beklemediği olaylar yaşanır.
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Levent ve kardeşi Hande hastanedeki babaları Suavi'yle iç hesaplaşmaya girişirler. Mira ise Can'la başını büyük bir belaya sokmak üzeredir.