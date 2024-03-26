Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Levent sen ona aşıksın!"
Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı 'Kızıl Goncalar' Pazartesi akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Beste'nin ''Levent sen ona aşıksın!" sözleri damga vurdu.
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Kızıl Goncalar dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1 Nisan Pazartesi günü Now TV'de yayınlanacak olan Kızıl Goncalar 13. bölüm fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda Meryem'i Levent'in evinde gören Naim sinirlenip Meryem'i eve götürüyor. Elindeki sopayla Meryem'e "senin hesabını mahşere bırakmayacağım" diyor.
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O sırada Birgül Levent'in evine gelerek Meryem'in zor durumda olduğunu söylüyor. Beste Levent'in gitmesini istemiyor ve Levent'e "Sen ona aşıksın" diyor.
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Kızıl Goncalar Son Bölümde Neler Oldu?
Kızıl Goncalar'ın 12. bölümünde Levent, babasının ötanazi kararı aldığını ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Babası Suavi ile yüzleşmeler ve Mira'nın sürprizleri, diziye dramatik bir hava katıyor