Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni kareler
Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan Mert Yazıcıoğlu şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor. Hem dinlenmeye hem spor yapmaya zaman ayıran genç oyuncu basketbol oynadığı anlardan yeni karelerini paylaştı.
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Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu şimdilerde, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçiyor.
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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan Mert Yazıcıoğlu şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.
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Genç oyuncu basketbol oynadığı anlardan yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yazıcıoğlu'na "Karizma", "Dünya üzerindeki en yakışıklı varlık", "Maşallah Mert Efendi maşallah", "Cüneydim özlendin", "Ateş ediyor", "Alem yakışıklı görsün" gibi birçok yorum yapıldı.