Kızıl Goncalar’ın ne zaman sete çıkacağı belli oldu

Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar’ın yeni sezon için sete çıkacağı tarih belli oldu.

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Kızıl Goncalar’ın ne zaman sete çıkacağı belli oldu - Resim : 1

Ekranları kasıp kavuran diziler birer biber sezon finalini yaptı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar da dizisinin yeni sezonu da merakla bekleniyor.

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Kızıl Goncalar’ın ne zaman sete çıkacağı belli oldu - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Now'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak.

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Kızıl Goncalar’ın ne zaman sete çıkacağı belli oldu - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Now'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak.

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Kızıl Goncalar’ın ne zaman sete çıkacağı belli oldu - Resim : 4

Dizide Cüneyd Efendi karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.