Kızıl Goncalar’ın ne zaman sete çıkacağı belli oldu

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Ekranları kasıp kavuran diziler birer biber sezon finalini yaptı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar da dizisinin yeni sezonu da merakla bekleniyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Now'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Now'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak.
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Dizide Cüneyd Efendi karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.