Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor

Show TV'nin Gold Film imzalı Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanıyor.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor - Resim : 1

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, geçen hafta izleyicileri heyecanlandıran bir bölümle ekrana geldi. Dizinin dün yayınlanan tanıtımında Çimen’in, evli sevgilisiyle imam nikahı kıydığını öğrenen Kıvılcım’ın yaşadığı sinir krizi anları büyük yankı uyandırdı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor - Resim : 2

Sosyal medyada çok konuşulan dizide bu hafta beklenmedik ayrılıklar da yaşanacak.  Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık, bu hafta yayınlanacak bölümle birlikte diziden ayrılıyor.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor - Resim : 3

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık'ın karakterleri, seyirciler tarafından sevildikleri için planlanandan daha uzun süre dizide kalmışlardı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor - Resim : 4

7 Haziran'da final yapacak olan dizi, seyircilerle vedalaşacak.