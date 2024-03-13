Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor

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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, geçen hafta izleyicileri heyecanlandıran bir bölümle ekrana geldi. Dizinin dün yayınlanan tanıtımında Çimen’in, evli sevgilisiyle imam nikahı kıydığını öğrenen Kıvılcım’ın yaşadığı sinir krizi anları büyük yankı uyandırdı.
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Sosyal medyada çok konuşulan dizide bu hafta beklenmedik ayrılıklar da yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık, bu hafta yayınlanacak bölümle birlikte diziden ayrılıyor.
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Kayra Şenocak ve Gizem Yanık'ın karakterleri, seyirciler tarafından sevildikleri için planlanandan daha uzun süre dizide kalmışlardı.
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7 Haziran'da final yapacak olan dizi, seyircilerle vedalaşacak.