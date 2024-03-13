Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık! 2 oyuncu veda ediyor

Sosyal medyada çok konuşulan dizide bu hafta beklenmedik ayrılıklar da yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık, bu hafta yayınlanacak bölümle birlikte diziden ayrılıyor.