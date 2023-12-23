Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer: Görkem karakteri geliyor
Show TV ekranlarında yayımlanan ''Kızılcık Şerbeti'' dizisinde her hafta tansiyon daha da yükseliyor. Sevilen dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği, Cuma akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan her geçen bölüm artıyor. Şimdi de kadroya bomba bir isim katılıyor.
Diziye Özge Özacar dahil oluyor
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine oyuncu Özge Özacar katılıyor. Özacar dizide Görkem adlı bir karakteri canlandıracak. Özacar’ın Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi.