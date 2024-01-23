Kızılcık Şerbeti fragmanında Nilay, "Çocuk senden değil" diyor, o zaman bebek kimden? Tahminleri alalım

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle reytingleri altüst etmişti. Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı da yayınlandı ve olanlar herkesi şoke etti. Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanında Mustafa, Nilay'a boşanma davası açıyor. Bunun üzerine Nilay başta olmak üzere aile fertleri şaşkınlık içerisinde tüm dikkatleri Nilay'ın üzerine yoğunlaştırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA'NIN ÇOCUĞU KİMDEN?

Mustafa ise, "çocuğun benden olmadığını biliyorum" diyerek bombayı patlatıyor. Önceki bölümde doktoru Mustafa'ya bebeğinin olmasının sağlık açısından imkansız olduğunu söylemişti. Mustafa ise bebeğinin kendisinden olmadığını düşünüyor.

Nilay'ı odada başkasıyla konuşurken gören Mustafa, bakalım Nilay'ı boşayacak mı? Nilay bebeğin kendisinden olmadığını itiraf ediyor.

Ancak hastane raporlarıyla ilgili bir yanlışlık mı yaşandı yoksa gerçekten Nilay'ın bebeği başka birinden mi yeni bölümde ortaya çıkacak.

Sosyal medyada bu konuyla ilgili bazı yorumlar şu şekilde:

- Bence bebek Zülkar'dan olabilir.

- "Evet, çocuk senden değil. Rahatladın mı?" cümlesini Nilay kızgınlığından söylüyor.

- Ülkecek Nilay'a o kadar çok güveniyoruz ki aldatmadığı konusunda herkes çok emin, mutlaka başka bir şey vardır.

- Nilay Mustafa'nın kısır olduğunu biliyordu, onun gururunu kırmamak için söylemedi, gizlice tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldu. Nilay asla Mustafa'sını aldatmaz.

- Ben dedim size Nilay aldattı yaranmak için yapıyor diye.

- Bu işin altından da Pembe çıkmazsa iyi. . Bebek umarım Doğa'nın değildir. Nilay sürekli Pembenin anneliğine vurgu yapıyor olması... Birbirlerinin her eylemlerine destek çıkmaları da pek hayra alamet olmamalı sonuçta.

- Fragmanın Mustafa'nın rüyası olma ihtimali, Nilay 'ın Mustafa'yı aldatma ihtimalinden fazla.

- Tüp bebek olabilir ya da testler karıştı Nilay’da sinirden öyle söylüyor.

- Bebek Doğa’nın ölen erkek bebeği alıp sakladılar bence ama doğum falan gösterdiler.

- Bence net evlatlık Mustafa’dan saklandı Pembe de biliyor.

- Nilay bence sperm bankasından alışveriş yapmış.

- Nilay, Doğa'nın oğlunu çalmış olmasın?

- Benim düşüncem, Pembe Mustafa'nın kısır olduğunu biliyordu ve Nilay'a tüp bebek tedavisi yaptılar. Çocuğun babası belki Fatih olabilir.

- Bence o çoçuk Nilayın da öz çoçuğu değil gibi. Doğum yapmak üzere olan biriyle para karşılığında anlaştı belki de.