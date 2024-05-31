Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 65. bölümle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 65. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 65. Bölümünde neler olacak?
Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.
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Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır.