Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Yiğit Kirazcı da kadroya veda ediyor

Yiğit Kirazcı, Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinde “Rüzgâr” rolüne hayat veriyordu. Oyuncunun diziye veda edeceği öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Yiğit Kirazcı da kadroya veda ediyor - Resim : 1

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Yiğit Kirazcı Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinde “Rüzgâr” rolüne hayat veriyordu.

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Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Yiğit Kirazcı da kadroya veda ediyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Kirazcı sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olduğu Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisinden ayrılıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Yiğit Kirazcı da kadroya veda ediyor - Resim : 3

Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Yiğit Kirazcı Shine Medya’nın sahibi Adil Şentekin’le yeni bir yarışma için el sıkıştı. 

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Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Yiğit Kirazcı da kadroya veda ediyor - Resim : 4

Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e’de ekrana gelecek olan İngiltere’nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.