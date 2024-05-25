Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Yiğit Kirazcı da kadroya veda ediyor
Yiğit Kirazcı, Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinde “Rüzgâr” rolüne hayat veriyordu. Oyuncunun diziye veda edeceği öğrenildi.
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Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Yiğit Kirazcı Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinde “Rüzgâr” rolüne hayat veriyordu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Kirazcı sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olduğu Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisinden ayrılıyor.
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Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Yiğit Kirazcı Shine Medya’nın sahibi Adil Şentekin’le yeni bir yarışma için el sıkıştı.
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Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e’de ekrana gelecek olan İngiltere’nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.