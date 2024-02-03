Kızılcık Şerbeti'nde senaryo mu değişiyor? Aliye Uzunatağan'dan Settar Tanrıöğen açıklaması
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren, sonrasında iki ameliyat olan ve hala yoğun bakımda kalan Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen için Aliye Uzunatağan'dan açıklama geldi.
26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilen oyuncu Settar Tanrıöğen, acilen ameliyata alınmıştı. Haberi eski model Ebru Destan duyurmuştu.
Ancak Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in 1,5 saat süren yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve operasyonda beyninde oluşan sıvının alındığı açıklamıştı.. Bir gün sonra, her şey yolunda giderse Settar Tanrıöğen'in normal odaya alınacağını duyuran Birsen Altuntaş, usta oyuncunun sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Fakat daha sonra Settar Tanrıöğen'in bir süre daha yoğun bakımda tutulacağı bilgisi verildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
'SENARYODA DEĞİŞİKLİK OLACAK'
Usta oyuncu rol arkadaşı Tanrıöğren için, "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda. Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak