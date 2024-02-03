Kızılcık Şerbeti'nde senaryo mu değişiyor? Aliye Uzunatağan'dan Settar Tanrıöğen açıklaması

Ancak Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in 1,5 saat süren yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve operasyonda beyninde oluşan sıvının alındığı açıklamıştı.. Bir gün sonra, her şey yolunda giderse Settar Tanrıöğen'in normal odaya alınacağını duyuran Birsen Altuntaş, usta oyuncunun sevenlerini heyecanlandırmıştı.