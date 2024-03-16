Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'tan duygulandıran veda mesajı

KAYRA ŞENOCAK'TAN VEDA MESAJI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, “Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bu gün uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç… Doldurdum gene heybemi gidiyorum… Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum…