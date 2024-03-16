Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'tan duygulandıran veda mesajı
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul rolüyle dahil olan Kayra Şenocak, diziye 55. bölümle veda birlikte veda etti. Şenocak sosyal medya hesabından diziden karelerini paylaşarak veda mesajı yayınlandı.
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 55. bölümle izleyici ile buluştu. Dizinin sevilen karakterlerinden Ertuğrul ve Mihri son bölümde diziye veda etti.
Metehan'ın tekrardan kendisini reddetmesinin ardından intihar eden Mihri ve babası Ertuğrul, İngiltere'ye gitme kararı alırken, dizinin oyuncuları da Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek durumunda kaldı.
Kızılcık Şerbeti dizisine sonradan Ertuğrul rolüyle dahil olan Kayra Şenocak, dizinin bu akşam yayınlanan bölümünden sonra diziye veda ettiğini belirterek duygusal bir mesaj yayınladı.
KAYRA ŞENOCAK'TAN VEDA MESAJI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, “Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bu gün uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç… Doldurdum gene heybemi gidiyorum… Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum…