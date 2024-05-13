Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte o isim...

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Kaan Taşaner'in annesi de meğer çok yakından tanıdığımız ünlü bir isimmiş. Gelin kim olduğuna birlikte bakalım...

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Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte o isim... - Resim : 1

Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç'un başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine son olarak Giray adında bir karakter dahil oldu. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte o isim... - Resim : 2

2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolüyle ilk kez ekranlarda tanıştığımız Taşaner, bu kez Kızılcık Şerbeti'nde Giray rolü ile kendinden söz ettiriyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte o isim... - Resim : 3

Aslında Taşaner'in annesi ünlü bir oyuncu ve tiyatrocuymuş, hatta bir zamanlar "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde birlikte oynamışlar. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte o isim... - Resim : 4

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Halide karakterine hayat veren Sacide Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Giray'ın annesiymiş. 