Kızılcık Şerbeti’nin Metehan’ı Rahimcan Kapkap ödül aldı: Ödülümü yazın kaybettiğim babama adamak istiyorum

Ödülünü babasına ithaf eden Rahimcan Kapkap yaptığı konuşmada "Bunu sizin elinizden almak çok kıymetli… Bugün sadece beni değil, hayatta en çok kıymet verdiğim ailemi de gururlandırdınız. Kızılcık Şerbeti’nin tüm ekibine, yapımcısına, senaristine, yönetmenine, kamera önündeki ve arkasında çay veren Mamuş abimize söz verdim. Teşekkür etmek istiyorum. Yılın en iyi işinde en iyi ekiple oynamak çok kıymetli ve müsadenizle ödülümü yazın kaybettiğim babama adamak istiyorum… Senin için baba gururlan…" ifadelerini kullandı.