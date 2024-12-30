Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'tan esprili yangın videosu

Yangın sonucu Nilay ağır darbe alırken; Abdullah Bey, Nilay'ın annesi, Sönmez Hanım ve dizideki birçok karakter baygınlık geçirdi. Bölümün sonunda polis tarafından yapılan anonsta 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olduğu söylendi.