Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'tan esprili yangın videosu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Görkem'in çıkardığı yangın nedeniyle dizideki tüm oyuncular duman altında kaldı. Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'tan esprili yangın videosu geldi.
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Kızılcık Şerbeti son bölüm 27 Aralık Cuma akşamı izleyicilere yine nefes kesen sahneler yaşattı. Nefes kesen anların yaşandığı bölümün sonunda Görkem'in çıkardığı yangın nedeniyle dizideki tüm oyuncular duman altında kaldı.
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Yangın sonucu Nilay ağır darbe alırken; Abdullah Bey, Nilay'ın annesi, Sönmez Hanım ve dizideki birçok karakter baygınlık geçirdi. Bölümün sonunda polis tarafından yapılan anonsta 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olduğu söylendi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak sosyal medya hesabından esprili yangın videosu yayınladı. İşte o videodan görüntüler...
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