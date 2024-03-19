Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu dizide neleri değiştirmek istediğini anlattı: Halk beni sokakta kucaklıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taşçıoğlu, "Halk beni sokakta kucaklıyor" dedi.
Kızılcık Şerbeti' dizisinde Pembe Ünal karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Show Tv'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Setteki lakabının 'Pinko Mama' olduğunu söyleyen Sibel Taşçıoğlu, "Pembe’nin sevmediğim çok yönü olsa da sempatik bir kadın aslında. Geleneksel Türk annesi olarak görebileceğimiz bir karakter" diye konuştu.
'Kızılcık Şerbeti’ ile birlikte tanınırlığının arttığını söyleyen Taşçıoğlu, “Pembe’nin yaptıkları yüzünden sosyal medyada karakter, yerden yere vurulsa da halk, beni sokakta kucaklıyor" dedi.
'NURSEMA'NIN UMUT İLE AYRILMASINI İSTERDİM'
Ömür Sabuncuoğlu, dizinin senaryosunu bir süreliğine Pembe’nin yazmasını hayal etmesini istediği Sibel Taşçıoğlu, “Abdullah Bey'in yeniden Pembe’yi sevmesini sağlardım. Nursema’nın Umut ile ayrılmasını isterdim. Umut’un fakir edebiyatından bıktım. Ayrıca Doğa’ya Pembe’den özür diletirdim" ifadelerini kullandı.