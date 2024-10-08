Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Doğa ile atışmayı özlemişim..."
Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Fatih’in "Doğa ile atışmayı özlemişim..." sözleri damga vurdu.
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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda, Fatih’in "Doğa ile atışmayı özlemişim..." sözleri damga vurdu.
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Tanıtımda Meri’nin, kemoterapi gören çocuklarla gönüllü ilgilenmesi Abdullah’ın ilgisini çekiyor. Pembe Hanım da "Kızım devir değişti artık herkesin kafası karışabiliyor" diyor.
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Nursema’yı hedef alan Görkem, Firaz’a teklifte bulunacağını söylüyor.