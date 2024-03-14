Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Eski Kıvılcım geri döndü!"
Başrollerinde Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbetin'in 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana "Eski Kıvılcım geri döndü!" sözleri damga vurdu.
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SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 15 Mart Cuma akşamı izleyici ile buluşacak. Kızılcık Şerbetin'in 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana "Eski Kıvılcım geri döndü!" sözleri damga vurdu.
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Fragmanda Görkem Fatih'i sevdiğini ve doğru insan olduğunu babasına anlatmaya çalışıyor. Eve gelen Fatih Çimen'i görüyor ve şaşırıyor.
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Aynı zamanda Doğa ve Görkem yüzleşmesi de yaşanıyor. Görkem "Tanışmamız bugüne kısmetmiş. Artık zaten çok sık görüşeceğiz. Malum kardeşin abimi karısından ayırıp eve yerleşti." diyor.