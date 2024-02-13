Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden 2. fragman: Görkem ile Fatih yakınlaşıyor
Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dizide işler karışıyor. Görkem ile Fatih yakınlaşırken, Ömer ve Kıvılcım aşkı yeniden başlıyor...
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında Ömer'in eski sevgilisi Görkem ile Fatih yakınlaşıyor. Fatih, Görkem'le evlenmek istediğini söylüyor. Doğa’nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oluyor.
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Öte yandan Kıvılcım ve Ömer barıştı. Aşkları kaldığı yerden devam ediyor.
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Rüzgar'ın yanında çalışan Nursema, başı açıkken basılıyor. Rüzgar o anda içeri giriyor. Nursema ve Rüzgar arasında bir yakınlaşma olacak mı?
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Kıvılcım, Ömer’le yeniden bir arada olduklarını söylerken, Pembe’nin Umut’la konuşması dikkat çekiyor.