Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden 2. fragman: Görkem ile Fatih yakınlaşıyor

Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dizide işler karışıyor. Görkem ile Fatih yakınlaşırken, Ömer ve Kıvılcım aşkı yeniden başlıyor...

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden 2. fragman: Görkem ile Fatih yakınlaşıyor - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında  Ömer'in eski sevgilisi Görkem ile Fatih yakınlaşıyor. Fatih, Görkem'le evlenmek istediğini söylüyor.   Doğa’nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oluyor.

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden 2. fragman: Görkem ile Fatih yakınlaşıyor - Resim : 2

Öte yandan Kıvılcım ve Ömer barıştı. Aşkları kaldığı yerden devam ediyor.

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden 2. fragman: Görkem ile Fatih yakınlaşıyor - Resim : 3

Rüzgar'ın yanında çalışan Nursema, başı açıkken basılıyor. Rüzgar o anda içeri giriyor. Nursema ve Rüzgar arasında bir yakınlaşma olacak mı?

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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünden 2. fragman: Görkem ile Fatih yakınlaşıyor - Resim : 4

Kıvılcım, Ömer’le yeniden bir arada olduklarını söylerken, Pembe’nin Umut’la konuşması dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı için tıklayınız