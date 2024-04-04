Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: Nursema evi terk ediyor
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Umut'un yaptığı anlaşmanın Nursema tarafından öğrenilmesi fragmana damgasını vurdu.
1 / 12
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 58. bölüm 2’inci fragmanı yayınlandı. Abdullah ile Görkem'in başörtüsüyle ilgili diyaloğu dikkat çekti. Kıvılcım, ödül törenine gelen Çimen'e ''Doğa'ya yaptığımı sana yapmayacağım. Senin arkanda durmayacağım'' diyerek rest çekti.
2 / 12
Umut, Rüzgar'ın karşısına geçerek hesap sordu. Nursema, işten çıkmasını isteyen Umut'u dinledi ve istifa etti. Ancak Nursema ve Umut, bu kez de Umut'un işi nedeniyle karşı karşıya geliyor.
3 / 12
Umut'un müzisyenlikte yükselebilmesi için yaptığı anlaşma Nursema ile arasındaki iplerin kopmasına neden olacak. Nursema, Umut'un yaptığı anlaşmayı duyunca şoke oldu. Fragmana “Seninle evli olduğunu kimsenin bilmemesi konusunda anlaşmıştık…” sözü damgasını vurdu.