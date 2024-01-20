'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: 'O bebeğin benden olmadığını biliyorum'

Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta cuma akşamları ekranlara geliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 47. bölüm ile Show TV ekranlarında yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 47. bölümde neler oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisinde dün akşam Alev ve Abdullah arasındaki ilişki izleyenleri ekrana kilitledi. Aleve Abdullah arasında neler yaşandı? Bu ilişki herkesi bu bölümde şaşırttı. Alev bu bölümde yurt dışına gitmeye karar verdi. Alev'in yurt dışına gitmesiyle sarsılan Abdullah oğullarından ve kardeşlerinden aldığı darbeyle daha çok yıkılır. Şirketin yönetim kurulunda kendisi aleyhine oğullarının oy vermesi ve kardeşinin onun karşısında durması Abdullah'ı yıkar. Yaşadığı strese dayanamayan Abdullah yere yığılır. Kızılcık Şerbeti 47. bölümde doktoru Mustafa'ya "Çocuk sahibi olmanız imkansız!" demesi ise izleyiciyi izleyiciyi şaşırtan diğer konu. Peki küçük Abdullah'ın babasının kim?

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Abdullah Ömer tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ömer Fatih'i arayı babasının kalp krizi geçirdiğini söylüyor. Alev ailesinin yanına gelip Abdullah hakkındaki duygularını söylüyor.

Nilay eve gelen boşanma celbi ile şaşkına uğruyor. Mustafa "Boşanıyorum senden, o çocuğun benden olmadığını biliyorum" diyor.

Ömer, Görkem ile daha da yakınlaşıyor.