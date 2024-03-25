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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Alev bitti, ben artık yapamayacağım"
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana Abdullah'ın "Alev bitti, ben artık yapamayacağım" sözleri damga vurdu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz cuma nefes kesen anlara sahne oldu. Son yayınlanan 56. bölümde Alev ile kavga eden Pembe, merdivenlerden yuvarlandı. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
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Fragmanda Pembe Hanım'ın kazayı ucuz atlattığı görüldü ancak Abdullah fikrini değiştirdi. Alev'in son kararları, ilişkisini noktalama kararı aldırdı ve evine döndü.
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Nilay'ın ailesini bulmak için yardım etmeyi kabul eden Doğa ise hayatının dönüm noktasına doğru ilerledi. İkili arasındaki kuvvetli çekim dikkat çekerken, Giray'ın "Uğraşırım seninle" restine Doğa'dan "Uğraşsana" cevabı geldi.
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Öte yandan Rüzgar Nursema'ya olan hislerine Kıvılcıma anlatırken Umut her şeyi duyuyor ve Rüzgar'ın üzerine yürüyor.