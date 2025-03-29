Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Babam seni aldatıyor!"

Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Nilay bombayı patlatıyor. Pembe’ye "Babam seni aldatıyor" diyerek tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini veriyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Babam seni aldatıyor!" - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 95. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Babam seni aldatıyor!" - Resim : 2

Fragmanda Doğa Fatih'e "Herkes beni para avcısı, hırs düşkünü biri yaptı. Önüne gelen bana laf ediyor. Sen sadece gidip insanlardan özür diliyorsun" diyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Babam seni aldatıyor!" - Resim : 3

Babası da Fatih'e "Söyle karına bundan sonra hiçbir şeye karışmasın" diyerek uyarıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Babam seni aldatıyor!" - Resim : 4

Ömer, Kıvılcım'ın da bebeğin de durumunun iyi olduğunu söylüyor. 