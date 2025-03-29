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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Babam seni aldatıyor!"
Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Nilay bombayı patlatıyor. Pembe’ye "Babam seni aldatıyor" diyerek tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini veriyor.
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 95. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Fragmanda Doğa Fatih'e "Herkes beni para avcısı, hırs düşkünü biri yaptı. Önüne gelen bana laf ediyor. Sen sadece gidip insanlardan özür diliyorsun" diyor.
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Babası da Fatih'e "Söyle karına bundan sonra hiçbir şeye karışmasın" diyerek uyarıyor.
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Ömer, Kıvılcım'ın da bebeğin de durumunun iyi olduğunu söylüyor.