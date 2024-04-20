Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Doğa gerçekten o adamla mı beraber?"
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Fatih'in "Doğa gerçekten o adamla mı beraber?" sözleri damga vurdu.
Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 59. bölüm ile izleyici ile buluştu.
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin son sahnesinde son bölümünde Umut ile arasındaki sorunu çözmek için eve giden Nursema, karşılaştığı sahneyle yıkılmıştı.
Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanında Umut Nursema'ya "Boşanmak isteyen sensin, sen hangi yüzle benden hesap soruyorsun?" diyor. Nursema da Rüzgarla arasında bir şey olmadığını söylüyor.
Görkem Pembeye "Sizin Doğaya etmediğiniz kalmadı, siz ikiyüzlü müsünüz?" diyor. Pembe Hanım gelinin sözlerine bozuluyor. Daha sonra gönlünü almak için bileklik hediye ediyor. Görkem hediye için "Ben bunu çalışanlarıma hediye ediyorum, benim nereden geldiğimi unuttunuz galiba diyor."