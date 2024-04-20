Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Doğa gerçekten o adamla mı beraber?"

Görkem Pembeye "Sizin Doğaya etmediğiniz kalmadı, siz ikiyüzlü müsünüz?" diyor. Pembe Hanım gelinin sözlerine bozuluyor. Daha sonra gönlünü almak için bileklik hediye ediyor. Görkem hediye için "Ben bunu çalışanlarıma hediye ediyorum, benim nereden geldiğimi unuttunuz galiba diyor."