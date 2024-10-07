Kötü Kan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Kör Nokta ve Taş Kağıt Makas dizilerinin ardından Kötü Kan dizisi için de karar verildi. erken final kararı aldı. Kötü Kan 6. bölümde veda ediyor.
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Bu hafta birçok çok dizi final kararı aldı. İlk olarak atv'nin "Kör Nokta" dizisi, ardından Kanal D'nin "Taş, Kağıt Makas" dizisinden final kararı gelmişti Şimdi de NOW ekranlarında yayınlanan "Kötü Kan" dizisi veda ediyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar’a karşı yarışan dizinin dizi 6. Bölümde veda edecek.
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Yeni bir değişiklik olmazsa Kötü Kan’ın yerine Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in başrolünü paylaştığı TMC Film imzalı “Gizli Bahçe” 18 Ekim’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.
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