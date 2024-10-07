Kötü Kan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Bu hafta birçok çok dizi final kararı aldı. İlk olarak atv'nin "Kör Nokta" dizisi, ardından Kanal D'nin "Taş, Kağıt Makas" dizisinden final kararı gelmişti Şimdi de NOW ekranlarında yayınlanan "Kötü Kan" dizisi veda ediyor.