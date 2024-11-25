Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest: "Sen şımar diye"
İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Kubilay Aka ve meslektaşı Hafsanur Sancaktutan aşkı doludizgin devam ediyor. Brezilya'da olan Hafsanur Sancaktutan'a Kubilay Aka'dan sürpriz geldi.
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Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
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Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan oyuncu çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
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Aşkları dolu dizgin devam eden Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan yeni bir paylaşım geldi.
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Bir süreliğine Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, bu kez Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı sürprizi yayımladı.