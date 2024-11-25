Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest: "Sen şımar diye"

İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Kubilay Aka ve meslektaşı Hafsanur Sancaktutan aşkı doludizgin devam ediyor. Brezilya'da olan Hafsanur Sancaktutan'a Kubilay Aka'dan sürpriz geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest: "Sen şımar diye" - Resim : 1

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.

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Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest: "Sen şımar diye" - Resim : 2

Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan oyuncu çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor. 

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Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest: "Sen şımar diye" - Resim : 3

Aşkları dolu dizgin devam eden Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan yeni bir paylaşım geldi. 

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Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest: "Sen şımar diye" - Resim : 4

Bir süreliğine Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, bu kez Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı sürprizi yayımladı.