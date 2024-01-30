Mahkemenin durdurulmasına karar vermişti... Cem Karaca filmi gişede ne kadar izlendi?
“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi geçen Cuma gösterime girmiş, aynı gün Cem Karaca’nın son eşi İlkim Karaca filmle ilgili mahkemeden durdurma kararı aldırmıştı. Peki Cem Karaca filmi gişede ne kadar izlendi?
Cem Karaca'nın hayatını anlatan İsmail Hacıoğlu, Melisa Döngel, Fikret Kuşkan ve Yasemin Yalçın gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi Cuma günü vizyondaki yerini aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü oynadığı filmi çekerken kendisinden onay alınmadığını belirten efsane sanatçının son eşi İlkim Karaca “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin yayınını durdurmak için mahkemeden karar aldırdı.
Mahkeme 90 milyon bütçeli filmin durdurma kararını 3,5 milyon TL teminat bedeliyle karara bağladı. İlkim Karaca bir hafta içinde bu parayı yatırırsa film vizyondan kalkacak.
Cem Karaca filmi gişede ne kadar izlendi?
Bu arada “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi hafta sonu ilk 3 gününde 75 bin 680 kişi tarafından izlendi. Filmin ulaştığı hasılat ise 10 milyon 762 bin 695 TL…