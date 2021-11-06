Latin Grammy ödüllü Marilia Mendonça uçak kazasında hayatını kaybetti

Brezilyalı country müzik yıldızı Marília Mendonça, Cuma günü konsere giderken uçak kazasında hayatını yitirdi. Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Marilia Mendonça‘yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düştüğü duyuruldu.

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MARİLİA MENDONÇA KİMDİR?

Mendonça, 22 Haziran 1995’te dünyaya geldi. Sertanejo olarak bilinen Brezilya country müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Mendonça, kariyerine genç yaşta başladı ve 2016'da aldatma hakkında bir hit ile ulusal bir yıldız oldu. Ülkenin "Acıların Kraliçesi" olarak biliniyordu. 2019'da Latin Grammy kazanan Mendonça, kadınların başarısız ilişkilerle ilgili deneyimlerine odaklanmasıyla ünlendi.

Instagram'da 38 milyondan fazla takipçisi olan ünlü sanatçı, kadınların gücünü ortaya çıkarması hakkında şarkılar söyleyen feminist bir ikondu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen yıl, pandemi nedeniyle konserler iptal edildiğinden, bir dizi çevrimiçi konserde sahne aldı. Bunlardan biri, YouTube'da 3,3 milyon en yüksek izleyici ile dünyanın en çok izlenen canlı yayın rekorunu kırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)'in paylaştığı bir gönderi

2020 yılında Spotify'da Brezilya'da en çok dinlenen sanatçı oldu. Mendonça, “Patroas” albümüyle 18 Kasım’da Las Vegas’ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü’ne “sertanejo tarzında en iyi albüm” kategorisinde aday gösterilmişti.

İki yaşında bir oğlu olan Mendonça, Cuma akşamı, kaza yerinden 12 km (yedi mil) uzaklıktaki Caratinga şehrinde bir konser verecekti. Kazadan saatler önce sosyal medyada özel uçağa binmeye hazırlandığı bir video yayınladı.

Uçakta Mendonça'nın yanı sıra yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu bulunuyordu. Mendonça ve uçakta bulunan diğer 6 kişi uçak kazasında hayatını kaybetti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)'in paylaştığı bir gönderi

Başarılı şarkıcının ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu. Brezilyalı futbolcu Neymar, ölümünün doğrulanmasının ardından Twitter'da "İnanmayı reddediyorum" dedi.

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

Şarkıcı Anitta ise, "Buna inanamıyorum. Hala umut olduğuna inanmak istiyorum" dedi.