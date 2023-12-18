Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından arkadaşı konuştu: O aslında yalan söyledi, uyuşturucuyu hiç bırakmadı

Ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de henüz 54 yaşındayken hayatını kaybetti. 54 yaşında gelen bu ani ölüm tüm dünyayı şoke ederken; Perry'nin otopsi sonucu ölümünden neredeyse 3 ay sonra yayınlandı. Buna göre oyuncunun aşırı dozda ketamin (atlar için kullanılan bir uyuşturucu ilaç) aldıktan sonra jakuzide boğulduğu ortaya çıktı.

"SÖYLEDİĞİ EN BÜYÜK YALAN MUHTEMELEN KENDİNEYDİ"



Ölümünün ve otopsi sonucunun ardından, ünlü aktörün madde bağımlılığı geçmişi yeniden gündeme geldi. Perry, 2022'de çıkan anı kitabında bir yaşam koçu ve en iyi arkadaşının yardımıyla bağımlılıklarının üstesinden geldiğini söylemişti. Ancak ünlü yıldızın isminin açıklanmasını istemeyen yakın arkadaşı Daily Mail gazetesine onu yalanlayan bir açıklama yaparak, "Temiz olduğu konusunda herkese yalan söyledi. O asla temiz olmadı. Çok üzücü. Biliyor musunuz, söylediği en büyük yalan muhtemelen kendineydi" ifadesini kullandı.

Kaynak aynı zamanda, "Konu kullanımla ilgili zorluklara geldiğinde oldukça manipülatif bir insan olabilirdi ama bu öyle bir mücadeleydi ki, o her gün sonuna kadar savaştı" dedi.

18 AYDIR TEMİZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ölümünden bir yıl önce, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla ilgili şoke edici ayrıntıları içeren ve her şeyi anlattığı anı kitabında Perry, 18 aydır temiz olduğunu söylemişti.

Perry, kitabında, bağımlılıktan kurtulmak için 9 milyon dolar harcadığını, 6 bin toplantıya gittiğini, 15 kez rehabilitasyona girdiğini ve 65 kez detoks yaptığını yazmıştı.

Perry, 2021'de bağımlılığın üstesinden geldiğini ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdüğünü söylemişti.