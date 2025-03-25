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Mauro Icardi ve ve China Suarez çifti 80'ler partisine katıldı! Icardi, yeni imajıyla dikkat çekti
Sevgilisi China Suarez birlikte 1980'ler temalı bir doğum günü partisine katılan Icardi, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Icardi, yeni imajıyla dikkat çekti...
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2014 yılında dünyaevine giren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirmişti.
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32 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez ile bir etkinliğe katıldı.
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Sevgilisiyle birlikte 1980'ler temalı bir doğum günü partisine katılan Icardi, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Çiftin birlikte paylaştığı karelerde, Icardi'nin imajındaki değişiklikler dikkat çekti. Bir süredir sarı saçlarıyla gördüğümüz Icardi, saçlarını yeniden siyaha boyattı ve sakalını kesti.