Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı

Şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte yaşayan Erbil, boğaz manzaralı villasının kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne açtı.

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Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı - Resim : 1

Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” otuzdördüncü bölümüyle ekrana geldi.Evrim Akın bu hafta, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasına konuk oldu.

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Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı - Resim : 2

EVİNİ İLK KEZ AÇTI

Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nde görülen lüks villada, sanat eserlerinden mağazaları andıran giyinme odasına kadar her şeyi gözler önüne serildi.   

 

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Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı - Resim : 3

67 yaşındaki Erbil, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. Zaman zaman kahkahalar havalarda uçuşurken ünlü şovmenin, tüm doğallığıyla göz yaşlarını tutamadığı anları da oldu. 

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Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı - Resim : 4

Ünlü şovmenin Boğaza nazır iki katlı evi oldukça sade eşyalarla dekore edilmiş. 