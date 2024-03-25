Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı

Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” otuzdördüncü bölümüyle ekrana geldi.Evrim Akın bu hafta, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasına konuk oldu.