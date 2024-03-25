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Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle yaşadığı boğaz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı
Şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte yaşayan Erbil, boğaz manzaralı villasının kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne açtı.
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Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” otuzdördüncü bölümüyle ekrana geldi.Evrim Akın bu hafta, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasına konuk oldu.
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EVİNİ İLK KEZ AÇTI
Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nde görülen lüks villada, sanat eserlerinden mağazaları andıran giyinme odasına kadar her şeyi gözler önüne serildi.
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67 yaşındaki Erbil, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. Zaman zaman kahkahalar havalarda uçuşurken ünlü şovmenin, tüm doğallığıyla göz yaşlarını tutamadığı anları da oldu.
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Ünlü şovmenin Boğaza nazır iki katlı evi oldukça sade eşyalarla dekore edilmiş.