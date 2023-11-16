Melek Mosso ilişkisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu: İnternetten tanıştık

Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşıyordu. "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Melek Mosso, 11 Ekim'de nikâh masasına oturan Serkan Sağdıç ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

“Serkan ile internette tanıştık"

Önce eşi ile tanışmasını anlatan Mosso, “Serkan ile internette tanıştık. Çok çekimserdi. İlk başta ünlüyüm diye istemedi. Görüşmeyi kestik.” dedi.

"Benden daha ünlü sevgilileri olmuş"

Samimi itiraflarına devam eden Mosso, “1.5 yıl sonra tekrar bir araya geldik. Serkan’ın çevresinden fitne sokmaya çalışan çok oldu. Meğer bizim piyasadan benden daha ünlü sevgilileri olmuş. Baktı ki, bende o hal ahval yok, ev kızı gibiyim!” diyerek herkesi şaşırttı.

"Hayatımda ilk defa böyle bir ilişki yaşadım"

İlişkisi hakkında samimi açıklamalarını sürdüren ünlü şarkıcı, "Ben ilk defa böyle bir ilişki yaşadım. Ben normalde birini görürüm delicesine aşık olurum. Onun peşinden koşarım onu tavlarım. Tavladım diyelim deli gibi yangın bir ilişki sürer. Şarkılar bestelenir, kavgalar, dövüşler… Uçlarda tamamen borderline bir ilişki yaşadım şimdiye kadar olan ilişkilerimde" diye konuştu.