Melek Mosso: Serenay Sarıkaya çok şanslı bir insan
Önceki gece Yeni Gazino'da sahne alan Melek Mosso, 14 Şubat'ta Mert Demir'in bir şarkısını yayınlayacağını açıkladı. Mosso, Mert Demir ile ismi anılan Serenay Sarıkaya'nın sesini de değerlendirdi.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 14 Şubat'ta Mert Demir'in bir şarkısını söyleyeceğini açıklarken, Demir ile sevgili oldukları iddia edilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sesini değerlendirdi.
'ÇOK ŞANSLI BİR İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Mosso, Serenay'ın çok güzel bir sesi var. Bu kadar yeteneği bir arada bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan.' açıklamasında bulundu.
"EŞİM, 'HATUN GİTARI AL DA GEL' DİYOR"
Geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren şarkıcı, evlilik hakkında da konuştu. 14 Şubat'ın yaklaşması ile birlikte ilk kez bu özel günü kutlayacaklarını söyleyen Mosso, "'Hakkı bir çiçektir' dedik o gün için biz birbirimize. Birlikte bir yemek yeriz. Benim ona yapacağım bir sürpriz var tabii. Malum Melek Mosso eşiniz ise gitarı eline alıp şarkılar söyler. 'Hatun, hadi bakalım gitarı al da bir gel' diyor" diyerek Sevgililer Günü planlarını anlattı.