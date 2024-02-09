Melek Mosso: Serenay Sarıkaya çok şanslı bir insan

"EŞİM, 'HATUN GİTARI AL DA GEL' DİYOR"

Geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren şarkıcı, evlilik hakkında da konuştu. 14 Şubat'ın yaklaşması ile birlikte ilk kez bu özel günü kutlayacaklarını söyleyen Mosso, "'Hakkı bir çiçektir' dedik o gün için biz birbirimize. Birlikte bir yemek yeriz. Benim ona yapacağım bir sürpriz var tabii. Malum Melek Mosso eşiniz ise gitarı eline alıp şarkılar söyler. 'Hatun, hadi bakalım gitarı al da bir gel' diyor" diyerek Sevgililer Günü planlarını anlattı.