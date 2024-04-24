Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Melek Mosso, basın muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Ünlü şarkıcı özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

1 / 4
Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim - Resim : 1

2 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile 11 Ekim 2023'te dünya evine giren şarkıcı Melek Mosso, önceki gün Nişantaşı'nda muhabirlerle sohbet etti.

2 / 4
Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim - Resim : 2

Alışveriş için geldiğini söyleyen 35 yaşındaki Mosso, şöyle konuştu:

''Artık yaz geliyor, dolaplar yenilenecek. Aslında çok alışveriş yapmayı sevmiyorum ve mecbur kalmadıkça yapmam, tüketim insanı değilim ama bazen sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyorsun.'' dedi.

3 / 4
Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim - Resim : 3

"ZAYIFLAMAK İÇİN DEĞİL, SAĞLIK İÇİN SPOR YAPIYORUM"

Fit görüntüsüyle de bir hayli dikkat çeken Mosso, "Yaklaşık 3-4 yıldır sürekli spor yapıyorum, haftanın da 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil, daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. 

4 / 4
Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim - Resim : 4

'ETLİ BUTLU OLMAYI SEVERİM'

Mesela zayıf olmayı çok da sevmem, nasıl diyeyim etli butlu olmayı severim, o yüzden de o ayarı çok kaçırmamaya çalışıyorum" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.