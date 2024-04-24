Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim

"ZAYIFLAMAK İÇİN DEĞİL, SAĞLIK İÇİN SPOR YAPIYORUM"

Fit görüntüsüyle de bir hayli dikkat çeken Mosso, "Yaklaşık 3-4 yıldır sürekli spor yapıyorum, haftanın da 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil, daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum.