Melek Mosso: Zayıf olmayı sevmem, etli butlu olmayı severim

2 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile 11 Ekim 2023'te dünya evine giren şarkıcı Melek Mosso, önceki gün Nişantaşı'nda muhabirlerle sohbet etti.
Alışveriş için geldiğini söyleyen 35 yaşındaki Mosso, şöyle konuştu:
''Artık yaz geliyor, dolaplar yenilenecek. Aslında çok alışveriş yapmayı sevmiyorum ve mecbur kalmadıkça yapmam, tüketim insanı değilim ama bazen sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyorsun.'' dedi.
"ZAYIFLAMAK İÇİN DEĞİL, SAĞLIK İÇİN SPOR YAPIYORUM"
Fit görüntüsüyle de bir hayli dikkat çeken Mosso, "Yaklaşık 3-4 yıldır sürekli spor yapıyorum, haftanın da 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil, daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum.
'ETLİ BUTLU OLMAYI SEVERİM'
Mesela zayıf olmayı çok da sevmem, nasıl diyeyim etli butlu olmayı severim, o yüzden de o ayarı çok kaçırmamaya çalışıyorum" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.