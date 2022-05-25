Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi!

Güzel oyuncu Melis Birkan, bir döneme damga vuran Issız Adam filminde, Cemal Hünal ile başrolü paylaşmıştı. Adını bu filmle geniş kitlelere duyuran Melis Birkan, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.

GELİNLİĞİ VE DANSI OLAY OLDU

Melis Birkan'ın sade gelinliği de sosyal medyayı ikiye böldü. Melis Birkan'ın derin yırtmacı gözlerden kaçmadı.

Ünlü çiftin Ankara havası oynaması herkesin ilgisini çekti. Ünlü çiftin dansını görenler "Emanet durmuş doğal olmak bu değil" yorumları yaptı.