Melis Sezen'den imaj değişikliği: Bir an Ajda Pekkan zannettim

Ünlü oyuncu Melis Sezen uzun süredir saçında değişiklik yapmayan ve aynı imajı kullanan isimlerin başında geliyor. Ancak geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırtan Sezen, sarı kısa saçlarıyla gündem oldu.

"BEN VERSİYON 27377373"

Sosyal medya hesabından küt kesilmiş sarı saçlarıyla çekilen fotoğraflarını "Ben, versiyon 27377373..." mesajıyla paylaşan ünlü ismin imaj değişimine, binlerce beğeni ve yorum geldi.

"BİR AN AJDA PEKKAN ZANNETTİM"

Ünlü oyuncunun 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan hesabına gelen yorumlardan bazıları, 'Bir an Ajda Pekkan zannettim', 'Git gide Ezgi Mola'ya benziyorsun', 'Eski saçın daha güzeldi...', 'Her saç mı yakışır ya?' şeklinde oldu.