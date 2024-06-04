Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı

Oyuncu Melisa Sözen, film için imaj değişikliğine gitti. Sözen, Chaplin Dörtlüsü filmi için saçlarını pembeye boyattı.

1 / 6
Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı - Resim : 1

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan Melisa Sözen, uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.

2 / 6
Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı - Resim : 2

Son olarak 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinde rol alan Melisa Sözen imajını tazeledi. 

3 / 6
Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde kısa saç stili hakkında 'Saçlarımı bir noktada uzatacağım ancak yaz geliyor, böyle iyi.' diyen Sözen, bu sefer saç rengini değiştirdi. 

4 / 6
Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı - Resim : 4

Ödüllü oyuncu Melisa Sözen, başrollerinde yer aldığı “Chaplin Dörtlüsü” filmi için saçlarını pembeye boyattı. Sözen, Harun Tekin ile birlikte kreatif yapımcı olarak da yer aldığı, Tufan Taştan'ın yönettiği film için yakında sete çıkacak.