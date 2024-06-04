Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan Melisa Sözen, uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.