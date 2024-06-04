Melisa Sözen imaj tazeledi! Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyadı

1 / 6
Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan Melisa Sözen, uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.
2 / 6
Son olarak 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinde rol alan Melisa Sözen imajını tazeledi.
3 / 6
Geçtiğimiz günlerde kısa saç stili hakkında 'Saçlarımı bir noktada uzatacağım ancak yaz geliyor, böyle iyi.' diyen Sözen, bu sefer saç rengini değiştirdi.
4 / 6
Ödüllü oyuncu Melisa Sözen, başrollerinde yer aldığı “Chaplin Dörtlüsü” filmi için saçlarını pembeye boyattı. Sözen, Harun Tekin ile birlikte kreatif yapımcı olarak da yer aldığı, Tufan Taştan'ın yönettiği film için yakında sete çıkacak.