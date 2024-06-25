Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Harbiye'de düet yapacak iddiası
Bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Mert Demir'in, bu akşam vereceği Harbiye konserinde Serenay Sarıkaya ile düet yapacağı iddia edildi.
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Mert Demir'in'Ateşe Düştüm' şarkısına vokal yapmasının ardından aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya-Mert Demir ikilisinin ilişkisi magazin dünyasının gündeminde...
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Gözlerime Bak, Cehennemin Dibi, Ateşe Düştüm, Antidepresan, Pusulam Rüzgar gibi birçok hit şarkının sahibi Mert Demir, bu akşam kariyerindeki ilk Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanıyor.
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Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmayacak.
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Hatta Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' parçasını Sarıkaya ile birlikte seslendireceği iddia edildi.