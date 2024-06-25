Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Harbiye'de düet yapacak iddiası

Bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Mert Demir'in, bu akşam vereceği Harbiye konserinde Serenay Sarıkaya ile düet yapacağı iddia edildi.

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Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Harbiye'de düet yapacak iddiası - Resim : 1

Mert Demir'in'Ateşe Düştüm' şarkısına vokal yapmasının ardından aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya-Mert Demir ikilisinin ilişkisi magazin dünyasının gündeminde...

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Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Harbiye'de düet yapacak iddiası - Resim : 2

Gözlerime Bak, Cehennemin Dibi, Ateşe Düştüm, Antidepresan, Pusulam Rüzgar gibi birçok hit şarkının sahibi Mert Demir, bu akşam kariyerindeki ilk Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanıyor.

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Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Harbiye'de düet yapacak iddiası - Resim : 3

Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmayacak.

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Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Harbiye'de düet yapacak iddiası - Resim : 4

Hatta Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' parçasını Sarıkaya ile birlikte seslendireceği iddia edildi.