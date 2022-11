Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 'evlilik' paylaşımlarını tiye aldı...

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile Darmaduman dizisinin başrolü Mert Yazıcıoğlu, uzun zamandır aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. İki başarılı oyuncu son paylaşımlarıyla herkesi güldürdü.

"Hayır" dedi

Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nun yüzük olmayan elinin fotoğrafını paylaştı ve "She said no" ('hayır' dedi) yazdı. Afra Saraçoğlu da, Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

